Ο κ. Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τις ειδήσεις που έχουν κυκλοφορήσει πως οι ελληνικές αρχές πυροβολούν τους μετανάστες, είπε: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει ‘’υπερβολική βία’’ και ο ελληνικός στρατός, όπως οι ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις, δεν έχουν χρησιμοποιήσει σφαίρες προκειμένου να σταματήσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα».

Και πρόσθεσε «Πρέπει να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως έχει γίνει μια ακραία προπαγάνδα προερχόμενη από τις τουρκικές αρχές. Υπενθυμίζω ένα βίντεο όπου φαίνεται πως όλοι οι μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνικά σύνορα, έχουν μεταβεί συνοδευόμενοι από τις τουρκικές αρχές, ως ένδειξη ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά».

Greek Minister of State Giorgos Gerapetritis is the closest minister to PM @kmitsotakis.

In an exclusive interview, he says that there has been “no excessive violence” used against migrants trying to enter Greece at the Turkish border as the humanitarian crisis there worsens. pic.twitter.com/Sf7wLl7JEa

