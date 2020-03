Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στον Έβρο, ο κ. Μητσοτάκης είχε σήμερα σχετική τηλεφωνική μαζί της, με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν να αναθέτει στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιοχάνσον να αναλάβει αυτή την αποστολή.

Η κυρία Γιοχάνσον θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα και θα έχει συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και άλλους υπεύθυνους, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τη μετεγκατάσταση των περίπου 5.500 ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη να παράσχει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στα κράτη-μέλη γι’ αυτό το σκοπό, ενώ την άνοιξη θα οργανώσει ειδική συνάντηση για τη μετεγκατάσταση.

Κατά τις πληροφορίες του Reader.gr, αυτό που είναι επί τάπητος είναι μια νέα συμφωνία μετεγκαταστάσεων για τα ασυνόδευτα ανήλικα, η οποία θα πάρει τις επόμενες εβδομάδες και θεσμική υπόσταση. Η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Reader.gr, είναι επί τάπητος ήδη στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε: «Χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά φθάνουν στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Η προστασία τους είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι’ αυτό ακριβώς ζήτησα από την Επίτροπο Johansson να μεταβεί στην Ελλάδα ώστε να βρεθούν λύσεις που διασφαλίζουν την προστασία τους. Η Επίτροπος Johansson κι εγώ θα εργαστούμε στενά με τα Κράτη-Μέλη ώστε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος γι’ αυτά τα παιδιά».

Agreed with @kmitsotakis to work jointly on protection of unaccompanied migrant minors. Thousands reach 🇪🇺 every year. Protecting them is a @EU_Commission priority. Commissioner @YlvaJohansson & I work closely with Member States to find a safe place for these vulnerable children.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2020