«Η Τουρκία για μία ακόμη φορά παραβιάζει με τρόπο προκλητικό και επικίνδυνο τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ο στόχος της είναι φανερός: Να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο», ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης.

«Η ψυχραιμία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος δεν επέτρεψε να πετύχουν τα τουρκικά σχέδια», σχολίασε.

«Για μία ακόμη φορά η Τουρκία εκτίθεται στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας. Όσο κι αν ενοχλείται η Τουρκία, το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά μας έχοντας αυξήσει στον μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή του δραστηριότητα», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Πλακιωτάκης.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που ανέβασε η δημοσιογράφος της Bild, Λιάνα Σπυροπούλου φαίνεται η τουρκική ακταιωρός να χτυπά σκάφος του λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020