Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, Δένδιας και Σούκρι συζητούν για ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα συνεδριάζουν και οι Τεχνικές Ομάδες Εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών.

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στο Κάιρο.

Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Όπως ανέφερε σε άρθρο του στην εφημερίδα της Αιγύπτου Al-Ahram ο κ. Δένδιας, ευελπιστεί η επίσκεψή του να συμβάλει στην ουσιαστική προώθηση των συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

FM @NikosDendias cordially received by #Egypt President @AlsisiOfficial in #Cairo-strong 🇬🇷🇪🇬ties reaffirmed, further strengthening coop in focus/Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρόεδρο Αιγύπτου Abdel Fattah el-Sisi στο Κάιρο-ισχυροί δεσμοί,περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας στο επίκεντρο pic.twitter.com/LjbgpoYVtB

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 18, 2020