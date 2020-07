«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ και να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε πολίτη 2000 ευρώ». Αυτή είναι η πρόταση του Γιάνη Βαρουφάκη για την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο η κατάθεση αυτή δεν θα είναι εφάπαξ αλλά μηνιαία «μέχρι να νικηθεί ο ιός». Όπως αναφέρει ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 μια τέτοια πρακτική θα έλυνε το πρόβλημα του ρευστού στην αγορά.

""The @ecb should print €750bn and put €2,000 in each person's bank account -- each month -- until we defeat the virus. " -- @yanisvaroufakis

— DiEM25 (@DiEM_25) July 6, 2020