Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τρίτη ημέρα και παρά τις νέες προτάσεις του Σαρλ Μισέλ, είναι πιθανό, όπως σημείωσε προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής και η Άγκελα Μερκελ, να μην επιτευχθεί συμφωνία.

Εντός ολίγου αναμένεται να ξεκινήσει συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιταλό και τον Ισπανό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και Πέδρο Σάντσεθ αντίστοιχα, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher @EmmanuelMacron @kmitsotakis @sanchezcastejon @antoniocostapm @GiuseppeConteIT and @vonderleyen

Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 19, 2020