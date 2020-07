ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τη νέα τουρκική πρόκληση να δεσμεύσει με Navtex περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και τη συμφωνία που επετεύχθη στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί διαδοχικά στο Γραφείο του στη Βουλή και θα ενημερώσει τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Ειδικότερα, στις 12:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στις 13:30, με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Στις 18:15 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο και στις 19:30, με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 19.00, θα παραβρεθεί, στη Θεσσαλονίκη, στην πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του σπουδαίου εικαστικού, λογοτέχνη και παλαίμαχου αγωνιστή Γιώργη Φαρσακίδη, όπου θα εκφωνήσει τον επικήδειο. Για το λόγο αυτό η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9.30 το πρωί.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 09:30.

Navtex Ελλάδας-Κύπρου ως απάντηση στην τουρκική - Είναι στην ίδια περιοχή

Δική τους Navtex εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, ως απάντηση στην τουρκική στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με το OPEN, η Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική Navtex και προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας.

Απαντώντας στο διάβημα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ισχυρίστηκε πως η Navtex αφορά τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.