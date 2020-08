Μετά τον υπουργείο Εξωτερικών και τον Νίκο Χαρδαλιά και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Λίβανο που υποφέρει από τη φονική έκρηξη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και ισοπέδωσε τη Βηρυτό.

«Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στον λαό του Λιβάνου και ειδικότερα στις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη τα παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Twitter.

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.

Greece stands ready to provide any assistance needed.

