Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυψε την οργή του για τη συμφωνία ενώ προανήγγειλε νέες έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων.

#BREAKING New Greek-Egyptian maritime deal 'worthless' on issue of exclusive economic zone in Eastern Med, says Turkish president

«Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Η Μέρκελ μου ζήτησε να σταματήσουμε τις γεωτρήσεις. Τώρα τις ξεκινούμε και πάλι. Ενημερώσαμε σχετικά την Μέρκελ», είπε ο Ερντογάν. «Δεν υπάρχει ανάγκη διαλόγου με αυτούς που δεν έχουν δικαιώματα ειδικά σε θαλάσσιες ζώνες» ισχυρίστηκε. «Επαναλάβαμε τις δραστηριότητες γεώτρησης και προς τον σκοπό αυτόν έχουμε στείλει εκ νέου το (πλοίο σεισμικών ερευνών) Barbaros Hayrettin σε αποστολή», δήλωσε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την αναστολή των ερευνών της στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες με την Αθήνα.

#BREAKING 'There's no need for discussion with those who have no rights, especially in maritime zones,' says Turkish President Erdogan

