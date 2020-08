Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o Γενς Στόλτενμπεργκ, αναφέρει:

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. Η κατάστασή πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο αλληλεγγύης της συμμαχίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis today on the situation in the eastern Mediterranean. The situation must be resolved in a spirit of Allied solidarity and in accordance with international law.

