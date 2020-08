Το Συμβούλιο ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει άτυπα στις 27 Αυγούστου στο Βερολίνο.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020