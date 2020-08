Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στο Ισραήλ, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προηγουμένως, ο κύριος Δένδιας θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι, με τον οποίο είχε τηλεφωνική συνομιλία και σήμερα, Τετάρτη και συζήτησαν για τη στενή διμερή συνεργασία και την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

I spoke by phone to #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. Close 🇬🇷🇮🇱 cooperation & Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/bgYAMLXc19

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 12, 2020