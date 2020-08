Πριν από λίγο ξεκίνησε το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, το οποίο γίνεται με τηλεδιάσκεψη και θα συζητηθεί το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται. Στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται εκτός από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, ο Λίβανος και η Βενεζουέλα.

Μάλιστα το γεγονός ότι θα παρευρεθεί στην τηλεδιάσκεψη μαζί με τον Αυστριακό ομόλογό του, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter.

We attend the extraordinary #FAC meeting jointly via video conference. Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean to be discussed - With Alt. FM @MVarvitsiotis & #Austria FM A. #Schallenberg . pic.twitter.com/pP2rcml7Ea

Πριν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας ανέφερε την ατζέντα της συζήτησης με ανάρτησή του στο Twitter, συγκεκριμένα όπως λέει: «Ως ΕΕ θέλουμε να αυξήσουμε την πίεση στη Λευκορωσία ενόψει του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών σήμερα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να ελεγχθεί και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για κακομεταχείριση των ειρηνικών διαδηλωτών θα πρέπει να υποστούν κυρώσεις».

«Επίσης θα μιλήσουμε σχετικά με την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι προκλήσεις πρέπει να τελειώσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρεθεί μία πολιτική λύση μέσω του απευθείας διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

"We will also talk about the tensions in the Eastern Mediterranean between 🇬🇷,🇨🇾&🇹🇷. The provocations must end. What we need is a political solution by means of a direct dialogue between the parties involved." @HeikoMaas 2/2 pic.twitter.com/yWfmaPUxEn

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 14, 2020