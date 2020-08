Υπέρ της Ελλάδας για τα τεκταινόμενα στην ανατολική Μεσόγειο στέκεται η Αυστρία μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Αυστριακό ομόλογο του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας περιφρονούν το Διεθνές Δίκαιο» και καλεί την Ε.Ε., «να δείξει την πλήρη αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

«Ο υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια για να συζητήσουν τις αυξανόμενες εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας περιφρονούν το Διεθνές Δίκαιο. Η ΕΕ πρέπει να δείξει την πλήρη αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

FM #Schallenberg met his Greek colleague @NikosDendias today to discuss the growing tensions in the Eastern Mediterranean. „Turkey’s unilateral actions disregard international law. The EU has to show full solidarity with #Greece and #Cyprus!” pic.twitter.com/kFQMGKE3B2

— MFA Austria (@MFA_Austria) August 14, 2020