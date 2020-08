Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το οποίο πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας παρουσίασε στους ομολόγους του ντοκουμέντα για την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λήμνος με τουρκική στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» εξέφρασαν την απόλυτη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ανατολική Μεσόγειο με τις τουρκικές προκλήσεις.

Υπέρ των ελληνικών θέσεων τάχθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ιταλία.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, το ζήτημα θα συζητηθεί στις 28 Αυγούστου, κατά το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης στο Βερολίνο.

Πριν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας ανέφερε την ατζέντα της συζήτησης με ανάρτησή του στο Twitter, συγκεκριμένα όπως λέει: «Ως ΕΕ θέλουμε να αυξήσουμε την πίεση στη Λευκορωσία ενόψει του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών σήμερα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να ελεγχθεί και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για κακομεταχείριση των ειρηνικών διαδηλωτών θα πρέπει να υποστούν κυρώσεις».

«Επίσης θα μιλήσουμε σχετικά με την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι προκλήσεις πρέπει να τελειώσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρεθεί μία πολιτική λύση μέσω του απευθείας διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

