Συγκεκριμένα ο Μάικ Πομπέο με ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε τη λέξη «Ευχαριστώ» στα ελληνικά και απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προσέθεσε στο ίδιο ποστ, «επειδή μου έδειξε την αληθινή έννοια της ελληνικής φιλοξενίας».

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως «η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται στο ισχυρό θεμέλιο των δεσμών των δύο λαών, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας τους».

Ο κύριος Πομπέο συνοδεύει την ανάρτηση από μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ να γευματίζουν στην αυλή της οικίας του κυρίου Μητσοτάκη.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020

Την ευγνωμοσύνη του στον πρωθυπουργό για τη φιλοξενία στο σπίτι του, εξέφρασε και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

«Ευγνώμων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φιλοξενία στο σπίτι του, του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τη διάσημη ελληνική φιλοξενία που έχω αγαπήσει τα 4 χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας απολαμβάνει πλήρη κυβερνητική υποστήριξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με βάση τους κοινούς στόχους μας και τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών» έγραψε ο Τζέφρι Πάιατ.

Grateful to @PrimeministerGR for hosting @SecPompeo at his home w/ the famous Greek hospitality I've grown to love throughout 4 years here. The US-Greece relationship enjoys full govt support on both sides of the Atlantic, based on our shared goals & historic people2people ties. pic.twitter.com/fdp5rT1ojT — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 29, 2020

Σε προηγούμενο tweet του, ο κύριος Πομπέο δήλωσε χαρούμενος που συνάντησε σήμερα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κρήτη και τόνισε πως είχαν εποικοδομητική συζήτηση για την περιφερειακή πολιτική, οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. «Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την επιστροφή στον διάλογο και την ειρηνική επίλυση τυχόν διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο» επισήμανε στην ίδια ανάρτηση.

Great to see Prime Minister Mitsotakis today on Crete. We had a constructive conversation on regional political, economic, and energy cooperation. The U.S. encourages a return to dialogue and a peaceful resolution of any disputes in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/aolP5PbcfX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020

