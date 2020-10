Σύμφωνα με πληροφορίες το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των 27 της Ε.Ε., το οποίο ήρθε στην κατοχή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων δεν περιέχεται κάποια παράγραφος για την Τουρκία, ενώ ζητούνται περιοριστικά μέτρα «χωρίς καθυστέρηση» κατά της Λευκορωσίας, άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση χημικών όπλων κατά του Ναβάλνι.

Η ελληνική πλευρά έχει ενστάσεις σε αρκετά σημεία επί των διατυπώσεων και αυτή τη στιγμή έχει γίνει 45λεπτη διακοπή για να γίνουν αλλαγές στο προσχέδιο.

At #EUCO @eucopresident calls a 45 minute break #EU27 will resume discussion on Eastern Mediterranean and Belarus during dinner.

