Το υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική συμπεριφορά» της Τουρκίας, η οποία «συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας».

«Η παράνομη αυτή ενέργεια αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Η έκδοση νέας παράνομης Navtex από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, δείχνει για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία, με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά της, αγνοεί πλήρως τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης. Η παράνομη αυτή ενέργεια αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, η επανάληψη των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον άμεσο τερματισμό των ενεργειών αυτών, εκθέτει ακόμα περισσότερο την τουρκική πλευρά.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά.

Ελληνική αντι-Navtex ως «απάντηση»

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική αναγγελία.

Ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέπεμψε ακυρωτική οδηγία (αντι-Navtex), με την οποία υπενθυμίζεται στην τουρκική πλευρά ότι δεν διαθέτει καμία δικαιοδοσία στην συγκεκριμένη περιοχή όπου η αρμοδιότητα για την μετάδοση ναυτικών αναγγελιών, ανήκει στον ελληνικό σταθμό.

Επιπλέον με την αντι-Navtex επαναφέρεται στην τάξη η Άγκυρα, καθώς όπως αναφέρεται η δραστηριότητα την οποία εγκρίνει είναι μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δεδομένου ότι εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

H αντι-Navtex που εξέδωσε η Ελλάδα:

ZCZC HA11 242140 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

Πέτσας: Η Τουρκία είναι αναξιόπιστη

Ως μια ακόμα απόδειξη της αναξιοπιστίας της Τουρκίας χαρακτήρισε τη νέα παράνομη Navtex της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι «η νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία είναι μια ακόμα απόδειξη αναξιοπιστίας της Τουρκίας, ακόμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, ότι αυτά που λέει τη μια μέρα, τα αναιρεί την επόμενη με τις πράξεις της».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ σημείωσε ότι «δείχνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ επεσήμανε ότι η διαφορά των δύο χωρών είναι μια, η οριοθέτηση ΑΟΖ και ο δρόμος για την εξεύρεση λύσης είναι είτε οι διευρευνητικές επαφές είτε το διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

Σε ό,τι αφορά στις κινήσεις της Ελλάδας σε διπλωματικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «το εμπάργκο όπλων είναι ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα της Ε.Ε προκειμένου να πείσει την Τουρκία να αλλάξει την επιθετική και προκλητική συμπεριφορά της. Δε γίνεται να πουλά η Ευρώπη σφαίρες στην Τουρκία, οι οποίες θα στραφούν κάποια στιγμή εναντίον της». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από το 2008 υπάρχει ένα οπλοστάσιο στην Ε.Ε με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Κομισιόν, «τις οποίες εμείς υπενθυμίζουμε τώρα στους εταίρους μας και ζητούμε μαζί με τις οικονομικές κυρώσεις να έρθει και το εμπάργκο όπλων».

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, «η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ακόμα δεν έχει αναπτύξει εκείνες τις πτυχές της πολιτικής ώστε να είναι γίγαντας και στα γεωπολιτικά και στα θέματα που αφορούν στα εξωτερικά της συμφέροντα. Όμως είναι σαφέστατο ότι υπάρχει μια ταχεία χειραφέτηση της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση».

Toυρκική Navtex

Η νέα Navtex έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αφορά επίσης τα πλοία που συνοδεύουν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Με τη νέα Navtex δεσμεύεται περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά – νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η προηγούμενη οδηγία που είχε εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας είχε ισχύ μέχρι την 27η Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξήγγειλε η Τουρκία στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου.

Η προαναγγελία των εν λόγω ασκήσεων έρχεται λίγο μετά τη δημόσια δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί μορατόριουμ ασκήσεων κατά τις εθνικές εορτές Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).