Με ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει πως επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ώστε να του δώσει τα συλλυπητήριά του «για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό που συγκλόνισε και τις δύο χώρες μας. Παρά τις διαφορές μας, αυτές είναι ώρες που οι λαοί μας χρειάζεται να μείνουν ενωμένοι».

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

October 30, 2020