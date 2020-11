ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της, για την περίοδο 11-23 Νοεμβρίου, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Διατυμπανίζει δηλαδή ότι θα συνεχίσει να περιφρονεί τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αποφυγή τέτοιων παράνομων ενεργειών και συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα», τονίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex».

Η Αθήνα απαντά με αντι-Navtex

Παράλληλα, ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε αντι-Navtex της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex για έρευνες του «Oruc Reis».

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική είναι παράνομη και αφορά σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο σταθμός του Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex.

Η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για έρευνες του «Oruc Reis» έως τις 23 Νοεμβρίου για περιοχή 20 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο και 14 ναυτικών μιλίων από τη Ρόδο.