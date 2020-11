O Guardian αναφέρεται στην καμπάνια του MεΡΑ25 και ειδικά στο βίντεο με το οποίο ο κ. Βαρουφάκης καλεί τους καταναλωτές να μην μπουν καν στην πλατφόρμα σήμερα Black Friday, που είναι και η πλέον επικερδής ημέρα για την Amazon.

«Μποϊκοτάροντας την Αmazon, ενώνετε δυνάμεις με ακτιβιστές και εργαζομένους» αναφέρει ο κ. Βαρουφάκης.

Όπως σημειώνει: «Δεν είναι μόνο μια μονοπωλιακή εταιρεία-κολοσσός. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ χειρότερο. Είναι ο πυλώνας μιας νέας τεχνολογικής φεουδαρχίας».

Ο κ. Βαρουφάκης μάλιστα πόσταρε στο Twitter το ρεπορτάζ του Guardian γράφοντας «Διεθνής η προβολή της διεθνιστικής μας καμπάνιας που συνδυάζει απεργιακές κινητοποιήσεις και καταναλωτικό μποϋκοτάζ εναντίον της ΑΜΑΖΟΝ».

Today, Black Friday, we boycott Amazon. For ONE DAY we don't even visit its webpage. In solidarity with the international alliance of workers, climate & tax justice activists organised by the Progressive International to #MakeAmazonPayhttps://t.co/cxDHmbumpf

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 27, 2020