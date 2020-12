ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μια εβδομάδα πριν την σύνοδο κορυφής, που θα αποφασίσει για την πορεία των ευρω-τουρκικών σχέσεων, η κυβέρνηση εξακολουθεί να δηλώνει σε όλους τους τόνους πως «θα ήταν αφέλεια να δεχθούμε ως κίνηση καλής θέλησης την αποχώρηση του Oruc Reis». Τη σχετική δήλωση έκανε, χθες, ο Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, ενώ πρόσθεσε πως τα όσα έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες η Άγκυρα είναι πολύ λίγα και πολύ αργά (χρησιμοποιώντας την αγγλική έκφραση «too little, too late». Σχετικές δηλώσεις έκανε, χθες, και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, γράφοντας στο twitter πως η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεγελιέται από τον Ερντογάν, αφού επανέλαβε ό,τι ακριβώς είχε κάνει τον Οκτώβριο, αποσύροντας το Oruc Reis πριν από τη σύνοδο κορυφής για να αποφύγει τις κυρώσεις. Η Αθήνα δεν πείθεται από τις υποτιθέμενες διακηρύξεις καλών προθέσεων, που εκπέμπονται από την Άγκυρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, και επιδίδεται σε διπλωματικό μαραθώνιο για να ακυρώσει την τουρκική παγίδα. Σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέπτεται την Λευκωσία όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις συζητήσεις να εστιάζουν τόσο στο επικείμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και στην πιθανότητα πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

«Κλειδί» για τη Σύνοδο Κορυφής η στάση Γερμανίας και Γαλλίας

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, και οι 27 φαίνεται να χωρίζονται ήδη σε δύο στρατόπεδα. Από την μία πλευρά η Γαλλία και όσοι στηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο (μεταξύ αυτών χώρες όπως η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Εσθονία αλλά και Ολλανδία) ζητώντας σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, και από την άλλη το μπλοκ των «διστακτικών» χωρών με επικεφαλής την προεδρεύουσα Γερμανία και υποστηρικτές την Ισπανία, την Ιταλία, την Μάλτα, την Πορτογαλία, αλλά και Σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία. Τον τόνο για τη στάση που θα τηρήσει πάντως το Βερολίνο έδωσε πριν από λίγες ημέρες η Άνγκελα Μέρκελ, χαρακτηρίζοντας «θετική» την προσχηματική απόσυρση του Ορούτς Ρέις από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, λίγες ημέρες πριν το Συμβούλιο Κορυφής. Η διστακτικότητα του Βερολίνου είχε φανεί και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, μεσούσης της ελληνοτουρκικής κρίσης και με το κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας σε εξέλιξη, όταν η Γερμανίδα Καγκελάριος, μιλούσε για θετική ατζέντα με την Τουρκία. Όπως είναι γνωστό, το Βερολίνο διατηρεί στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Άγκυρα, ενώ παρά το αίτημα της Ελλάδας για εμπάργκο όπλων, που στηρίζει μεταξύ άλλων και η Ολλανδία, συνεχίζει να πουλά εξοπλισμούς στην Τουρκία, ενώ είναι σαφές πως η Γερμανία θεωρεί πολύ σημαντικό το ρόλο της Άγκυρας στο προσφυγικό και δεν θα ήθελε να δει μια νέα όξυνση σε αυτό το μέτωπο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πει «ναι» στο διάλογο η Ελληνική πλευρά

Η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι για να υπάρξει διάλογος θα πρέπει να προηγηθεί μια εύλογη περίοδος αποσυμπίεσης στις σχέσεις των δύο χωρών, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενη χρονιάς, ενώ χθες ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, την τοποθέτησε χρονικά σε ένα δίμηνο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα αναμένεται να καθήσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Άγκυρα στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τρεις προϋποθέσεις: πρώτον, να έχει παραμείνει για ένα ικανοποιητικό διάστημα το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis στο λιμάνι της Αττάλειας. Δεύτερον, να έχει σταματήσει κάθε είδους εκφορά επιθετικής ρητορικής και απειλών από πλευράς Ερντογάν και των υπολοίπων στελεχών της κυβέρνησής του. Και τρίτον, να αποδεχθεί η Άγκυρα την ατζέντα των διερευνητικών επαφών, να περιοριστεί δηλαδή στη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, την χάραξη θαλασσίων ζωνών. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά της Άγκυρας, περί «γκρίζων ζωνών», αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, μουσουλμανικής μειονότητας κοκ, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την Αθήνα, ως αντικείμενο διαλόγου.