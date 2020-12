Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, σε απάντηση στον Νίκο Δένδια που μιλούσε τόσο για τις Αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όσο για το εμπάργκο όπλων που ζήτησε η Ελλάδα από τις συμμάχους χώρες, Γερμανία και Ισπανία.

Με προκλητικό ύφος ο Τσαβούσογλου λέει στον Νίκο Δένδια «Αγαπητέ Νίκο, μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος - σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να βλάπτετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά».

Σημειώνεται πως η τελευταία ολιγόλεπτη συνάντηση των δυο υπουργών εξωτερικών ήταν στην Μπρατισλάβα στις 8 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της Παγκόσμιου Φόρουμ Ασφαλείας, όπου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε υποσχεθεί στον Έλληνα ομόλογό του πως θα επανέλθει με προτεινόμενες ημερομηνίες για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δυο πλευρών. Το τηλεφώνημα αυτό δεν ήρθε ποτέ, αντ’αυτού η Τουρκία ανανέωσε έξι φορές τις NAVTEX και κράτησε το Oruc Reis για ακόμη ενάμισι μήνα στη θαλάσσια περιοχή της Ελληνικής και Κυπριακής ΑΟΖ, μέχρι να το αποσύρει στις 29 Νοεμβρίου.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi

