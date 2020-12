Μόλις χθες, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να ζητάει βοήθεια από άλλους και να βλάπτει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.

Σήμερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απάντησε στον Τούρκο ομόλογό του μέσω Twitter.

Ο κ. Δένδιας κάλεσε τον κ. Τσαβούσογλου να

«Ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε Μεβλούτ. Εφόσον ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, είθε το 2021 να είναι το έτος που η Τουρκία θα κάνει τα εξής:

1. Θα σταματήσει τις απειλές για πόλεμο κατά της Ελλάδας στην περίπτωση που ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ζούμε, άλλωστε, στον 21ο αιώνα.

2. Θα φιλοδοξεί να γίνει πιο ευρωπαϊκή και λιγότερο νέο-οθωμανική. Αυτό θα είναι προς το καλύτερο συμφέρον του τουρκικού λαού.

3. Θα απέχει από προκλήσεις και παράνομες δραστηριότητες».

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020