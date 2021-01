ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, αναλαμβάνει στο υπουργείο Πολιτισμού τα θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Με τον σημερινό ανασχηματισμό, επί της ουσίας αναβαθμίζεται ο ρόλος του, καθώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο υπηρετούσε στο ίδιο υπουργείο ως Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού.

Υπέρμαχος των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και προερχόμενος από το Ποτάμι, ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης αποτελεί μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη με προοδευτικό πρόσημο.

Το βιογραφικό του

Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Harvard έλαβε υποτροφίες από το κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Πρόγραμμα Κόκκαλη και το Harvard Hellenic Foundation. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στο Πάντειο έλαβε υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ.

To 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Από το 2017 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Harvard και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), καθώς και ως ανεξάρτητος σύμβουλος στρατηγικής, εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας.

Η δουλειά του έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναλυτικά το επαγγελματικό προφίλ βρίσκεται διαθέσιμο στο LinkedIn.

Πολιτική δραστηριότητα

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ποταμιού, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις Ευρωεκλογές το 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών.

Διετέλεσε υπεύθυνος των τομέων Ναυτιλίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και μέλος της ομάδας Πολιτικού Σχεδιασμού, ενώ εξελέγη μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής του κόμματος (2014-15).

Αποχώρησε από το κόμμα το 2016.

Κοινωνική δραστηριότητα

Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ατόμων.

Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, όπως η ΕΛΕΠΑΠ και το Περιβολάκι. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες όπως το Refergon και το Social Fashion Factory.

Το 2019 εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

Ερευνητική δραστηριότητα

Μεταξύ άλλων, έχει επιμεληθεί την έκδοση New Approaches to Balkan Studies, ed. Dimtris Keridis, Ellen Elias Bursac and Nicholas Yatromanolakis (Dulles, VA: Brassey’s 2003) και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του NATO Handbook, και ο επιμελητής των μονογραφιών και εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ την περίοδο 1996-98.

