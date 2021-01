«Ανανεωμένη ελπίδα για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, η περιφερειακή ειρήνη», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Congratulations President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris. A new chapter in US politics begins today, after a period of struggles against social, racial & gender inequalities.Renewed hope for the tackling of challenges such as the pandemic, climate change, regional peace

