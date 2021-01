ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Αττική περνά στο «κόκκινο» και η κυβέρνηση είναι και πάλι προ δύσκολων αποφάσεων. Συζήτηση για το άνοιγμα των Γυμνασίων στην επιτροπή λοιμωξιολόγων, ενώ επανέρχεται το click away με παραλλαγές.

Η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα στο μέτωπο της πανδημίας έληξε με ένα θεμελιώδες ερώτημα: τι έκτασης θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν στην Αττική; Όπως πληροφορείται το Reader.gr, από χθες το πρωί ήταν σαφές ότι θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα, αλλά ήταν ασαφές τι έκτασης θα ήταν. Και αυτοί γιατί όλη η συζήτηση έπρεπε να γίνει με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία αυτές τις μέρες ξεκίνησαν να ενσωματώνουν την κινητικότητα που προέκυψε τόσο από την επαναλειτουργία των Δημοτικών, όσο, κυρίως, από την επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Κάπως έτσι και με δεδομένο ότι οι επιδημιολόγοι θα αναβαθμίζαν το επίπεδο του συναγερμού στο κόκκινο, όπου σημειωτέον η Αττική δεν βρέθηκε ποτέ, ούτε καν πριν το δεύτερο lockdown, σειρά παίρνει πλέον η συζήτηση για τα μέτρα που θα αποφασιστούν, τόσο στην ίδια την Αττική, η οποία είναι μια εξαιρετική περίπτωση «κόκκινης περιοχής», αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας που δεν είναι επιδημιολογικά τόσο επιβαρυμένες. Σημειωτέον, με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης να μην ξαναδούμε όσα είδαμε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο, οι αποφάσεις λαμβάνονται προληπτικά, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση και η πίεση στο σύστημα Υγείας να μην γιγαντωθεί σε μη διαχειρίσιμο βαθμό.

Η απόφαση των επιδημιολόγων, συνεπώς, συνεπάγεται το τέλος της συζήτησης για την επαναλειτουργία των Λυκείων στην Αττική, όπως και σε όλες τις κόκκινες περιοχές της χώρας. Ως προς τα Γυμνάσια, μένει να φανεί τι θα γίνει, καθώς ως τώρα η εισήγηση ήταν να μην κλείσουν στις κόκκινες περιοχές, αλλά το μέγεθος της περιφερειακής ενότητας ωθεί αρκετούς λοιμωξιολόγους να εισηγούνται μη επαναλειτουργία του συνόλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, μένει να φανεί τι θα γίνει και στις «πορτοκαλί» περιοχές της υπόλοιπης χώρας, με υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Παιδείας να λέει στο Reader.gr ότι τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν, κάτι που, βεβαίως, μένει να επαληθευθεί. Τα Δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, πάντως, θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η επαναφορά του click away

Ως προς το λιανεμπόριο, είναι «κλειδωμένο» ότι ορισμένα περιοριστικά μέτρα θα επανέλθουν. Το κυρίαρχο μοντέλο στην Αττική και ίσως και αλλού θα είναι το click away, με τη δυνατότητα του click in shop, ήτοι του ραντεβού εντός καταστήματος για δοκιμή και αγορά, ως προς τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης που αποδεδειγμένα δεν δούλεψαν με το click away την περίοδο των εορτών. Μένει, δε, να φανεί τι θα γίνει και με τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής που, ως τώρα, δεν λειτουργούν στις κόκκινες περιοχές. Κυβερνητικές πηγές, δε, έλεγαν ότι τα μέτρα που ισχύουν στις πορτοκαλί περιοχές θα συνεχίσουν να ισχύουν, αλλά αυτό μένει να φανεί για τα εμπορικά καταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα, εκτιμάται ότι στην περίπτωση της Αττικής δεν θα προκριθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18:00, όπως συμβαίνει σήμερα στις «κόκκινες περιοχές», με τον περιορισμό να μπορεί να παραμείνει στις 21:00 ως τις 05:00. Τέλος, κλείνει κάθε συζήτηση για περαιτέρω άρση περιορισμών, όπως η μετακίνηση από νομό σε νομό, η επαναλειτουργία των χιονοδρομικών, αλλά και η επαναλειτουργία της εστίασης για αρκετές εβδομάδες ακόμα.