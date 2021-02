Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη με φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά, καθώς οι εστιάτορες διαμαρτύρονται έντονα για το παρατεταμένο lockdown, ζητώντας μέτρα που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να επαναλάβει τις προτάσεις του που είναι κούρεμα του χρέους που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, να γίνει μη επιστρεπτέα η προκαταβολή, να θεσμοθετηθείι η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και να αποσύρει η κυβέρνηση τον πτωχευτικό νόμο.

«Το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως έχει ως μοναδικό στόχο τη δημιουργία πελατείας για τα ιδιωτικά κολέγια. Υποβαθμίζει τα ΑΕΙ, εντείνει την υποστελέχωσή τους, μειώνει τον αριθμό των εισακτέων, δρομολογεί κλείσιμο τμημάτων και προβλέπει μόνο την πρόσληψη ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των πανεπιστημίων» υποστηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, που επιμένουν πως το νομοσχέδιο «εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντας».

Σήμερα στις 19:30, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσεις σε κεντρική διαδικτυακή εκδήλωση του κόμματος και της Νεολαίας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο χαρακτηρίζει ως «κυβερνητική επίθεση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο». Στην διαδικτυακή συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης καθηγητές Πανεπιστημίων και πρώην πρυτάνεις.

«Καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έστω και τώρα, να αναλάβει πρωτοβουλίες για το θέμα της πατέντας των εμβολίων», τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας πως «μετά το συμβούλιο της Ευρώπης και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ συμφώνησε με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα να αρθεί το καθεστώς πατέντας» κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως «παραμένει μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν πως η χθεσινή ανάρτηση του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ ήταν μια σημαντική «κατάκτηση» και υποστήριζαν πως «αν η κυβέρνηση δεν κάνει κινήσεις για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κινδυνεύει να χαθεί ένα ακόμη καλοκαίρι, κάτι που θα είναι καταστροφικό για τη χώρα και την οικονομία της».

Σε ανάρτησή του με αφορμή αντίστοιχη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Dr. Tedros Adhanom, αφού ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό για το τηλεφώνημα, στη συνέχεια τόνισε ότι: «θα πρέπει να μοιραστούμε το know how, να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων και να διασφαλιστεί ότι οι δόσεις του εμβολίου του κορονοϊού θα πρέπει να δοθούν πρώτα σε υγειονομικούς και ευπαθείς ομάδες σε όλες τις χώρες».

Thank you for a very good call, @tsipras_eu, former Prime Minister of #Greece. We must #ACTogether to share know how, increase vaccine production and ensure doses of #COVID19 vaccines are given first to all health workers and vulnerable populations in all countries. #VaccinEquity https://t.co/ORLeN9YeQu

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 31, 2021