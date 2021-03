Η Άννα Διαμαντοπούλου βρισκόταν ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους που συνέχιζαν την «κούρσα» για τη διαδοχή του Μεξικανού Ανχελ Γκουρία.

Ωστόσο η πρώην υπουργός και Ευρωπαία Επίτροπος ενημέρωσε πως αποσύρει την υποψηφιότητά της «σε μια προσπάθεια να διευκολύνω τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με μήνυμά της στον λογαριασμό της στο twitter η κα Διαμαντοπούλου ανέφερε: «Αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για να ΓΓ του ΟΟΣΑ, σε μια προσπάθεια να διευκολύνω τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής. Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό για τη συνεχή εμπιστοσύνη και στήριξή του. Ευχαριστώ επίσης, τις χώρες μέλη που υποστήριξαν την υποψηφιότητά μου ως τις τρεις πρώτες θέσεις».

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.

