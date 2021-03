Κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση τάχθηκε ο πρώτος σε ψήφους Έλληνας ευρωβουλευτής, Στέλιος Κυμπουρόπουλος σε σχετικό ψήφισμα.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού πρέπει πάντα να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης» ενώ όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το καταψήφισαν.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

"...the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"

i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

— Manos Moschopoulos (@maledictus) March 15, 2021