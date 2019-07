ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚA

Η κυρία Δούρου έγραψε στην ανάρτησή της: Σχόλιο περί αντικαπνιστικού... Πολλές καλημέρες!

Το σχόλιο αυτό θεωρήθηκε «απάντηση» στις δηλώσεις του κ. Κικίλια ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα εφαρμοστεί πλέον καθολικά σε κλειστούς δημόσιους χώρους.

Ωστόσο προκλήθηκε απορία τι ακριβώς μήνυμα ήθελε να περάσει η κυρία Δούρου.

Οι ακόλουθοί της της έγραψαν: «Απαράδεκτη ανάρτηση σεβασμός στους νόμους!», «Το πολιτικό σας μένος ξεπερνάει την ηθική σας και αυτό είναι το πιο λυπηρό από όλα για τον χαρακτήρα σας», «

Ευτυχώς φύγατε... Ευτυχώς σας πήρε χαμπάρι ο ελληνικός λαός. Ντροπή μόνο», «Ήμαρτον. Word of the day: empathy. You should look it up».