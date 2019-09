Με τον @madclip στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν λίγο. Φεύγουμε για Νέα Υόρκη αυτός για συναυλία εγώ για ασταμάτητες συναντήσεις για επενδύσεις

A post shared by Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis) on Sep 24, 2019 at 2:52am PDT