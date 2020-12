ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚA

Συγκεκριμένα, ο κ. Βασίλης Γραμμένος, Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας το φιλί που έδωσαν οι δύο γυναίκες στο τηλεοπτικό σόου Just the Two Of Us, έγραψε στο Twitter: «Αυτές οι δυο κύριες (Βίσση-Βανδή) που τυγχάνουν αναγνώρισης αλλά και απήχησης από χιλιάδες κόσμο και κυρίως μικρά παιδιά, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνος από την Κυβέρνηση αν παραβίασαν τα μέτρα COVID-19 φιλώντας μάλιστα η μια την άλλη στο στόμα; Όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση».