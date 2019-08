STORIES

Πριν από ακριβώς 50 χρόνια, στις 9 Αυγούστου 1969, η αστυνομία εντόπισε πέντε πτώματα στο σπίτι της Σάρον Τέιτ στο Λος Άντζελες, ανάμεσά τους κι εκείνο της ηθοποιού, που ήταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της. Υπεύθυνη για τη δολοφονία ήταν η «Οικογένεια», όπως αποκαλούνταν οι ακόλουθοι του Τσαρλς Μάνσον. Τα μέλη της αίρεσης, κυρίως νεαρές γυναίκες, διέπραξαν εννέα δολοφονίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1969.

Ο Τσαρλς Μάνσον, που πέθανε στη φυλακή τον Νοέμβριο του 2017 σε ηλικία 87 ετών, αυτό το μήνα κάνει διπλή εμφάνιση στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Θα είναι ένας από τους χαρακτήρες στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Ντέιβιντ Φίντσερ «Mindhunter» (από τις 16 Αυγούστου στο Netflix) αλλά θα έχει ρόλο-κλειδί και στο «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο (από 22 Αυγούστου στους ελληνικούς κινηματογράφους).

Η φοβερή σύμπτωση; Και στις δύο παραγωγές τον υποδύεται ο ίδιος ηθοποιός, ο Αυστραλός Ντέιμον Χέριμαν. Ο οποίος γύρισε πρώτα την τηλεοπτική σειρά, η οποία εκτυλίσσεται στις αρχές της δεκαετίας του '80 και αμέσως μετά την ταινία, που διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1969.



Ο Ντέιμον Χέριμαν ως Μάνσον στο «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» και στο «Mindhunter»



Πρίν από τον Χέριμαν, βέβαια, έχουν υπάρξει ουκ ολίγοι Τσαρλς Μάνσον στην οθόνη. Ας θυμηθούμε τους σημαντικότερους από αυτούς.

Παλιότερα o Μάνσον ήταν ο πρωταγωνιστής των τηλεταινιών «Helter Skelter» του 1976 και του 2004, βασισμένες και οι δύο στο ομώνυμο βιβλίο (1974) των Βίνσεντ Μπουλιόσι και Κερτ Τζέντρι, που κατέχει το ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών στην κατηγορία true crime. Στην ταινία του 2004 τον Μάνσον υποδύθηκε εξαιρετικά ο Τζέρεμι Ντέβις.

Αλλά η ερμηνεία του Στιβ Ρέιλσμπακ στην πρώτη τηλεταινία του 1976 είναι η πιο χαρακτηριστική και εκείνη την εποχή σόκαρε το κοινό με την ακρίβειά της. Δείτε παρακάτω τη φοβερή σκηνή της απολογίας του στο δικαστήριο:

Μία από τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές ταινίες για τον Μάνσον είναι το «House of Manson» του 2014, με τον Ράιαν Κίζερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ενώ το 2018, στο «Charlie Says», τον υποδύθηκε ο άλλοτε τηλεοπτικός Dr. Who, Ματ Σμιθ. Αν και πολύ ψηλότερος (1,82 μ) σε σχέση με τον μικρόσωμο (1,57 μ) Μάνσον...

Υπήρξαν βέβαια πολλές ακόμη ταινίες, ακόμη περισσότερα ντοκιμαντέρ, ενώ ο Τσαρλς Μάνσον εμφανίστηκε ως χαρακτήρας ακόμη και στην προκλητική σειρά κινουμένων σχεδίων «South Park» (ως Τσάρλι Μάνσον!)

Στην έβδομη σεζόν της σειράς «American Horror Story», ένα επεισόδιο της οποίας αφιερωμένο στον Τσαρλς Μάνσον και τον φόνο της Σάρον Τέιτ. Τον Μάνσον υποδύθηκε ο ηθοποιός Έβαν Πίτερς.

Ο Τσαρλς Μάνσον και η μουσική

Πριν σχηματίσει την Οικογένεια και αρχίσει τις δολοφονίες, ο Μάνσον ήταν τραγουδοποιός που προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο Λος Άντζελες. Μετά την καταδίκη του, πολλά τραγούδια του ανακαλύφθηκαν εκ νέου και διασκευάστηκαν από άλλους καλλιτέχνες.

«Αυτό είναι ένα τραγούδι που ο Τσαρλς Μάνσον έκλεψε από τους Beatles, εμείς το παίρνουμε πίσω». Με αυτά τα λόγια ο Μπόνο των U2 προλόγιζε τη διασκευή του «Helter Skelter» στις συναυλίες της περιοδείας για το άλμπουμ «The Joshua Tree» το 1987. Τι ακριβώς είχε συμβεί;

Ο Μάνσον άκουγε φανατικά το «White Album» των Beatles που περιλάμβανε το τραγούδι, και θεωρούσε ότι μέσα από αυτό το συγκρότημα επιβεβαίωνε τις δικές του προφητείες για έναν πόλεμο όπου οι λευκοί ρατσιστές και μη θα εξολόθρευαν ο ένας τον άλλον. Τότε εκείνος και η ακόλουθοί του θα έβγαιναν από τις κρυψώνες τους και ως οι τελευταίοι εναπομείναντες λευκοί θα εξουσίαζαν τους μαύρους. Αυτόν τον πόλεμο τον ονόμασε Helter Skelter και μάλιστα οι λέξεις γράφτηκαν με αίμα στο ψυγείο ενός από τα θύματα του τον Αύγουστο του 1969.

Ο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον εμπνεύστηκε το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο (το όνομά του είναι Μπράιαν Χιου Γουόρνερ) από τους δύο ανθρώπους που θεωρούσε ότι συμβόλιζαν τη δεκαετία του '60, τη Μέριλιν Μονρόε και τον Τσαρλς Μάνσον. Συνδυάζοντας τα δύο ονόματα έγινε ο Άλις Κούπερ της επόμενης γενιάς, συμβολικά, μουσικά και συναυλιακά, σοκάροντας με τα σόου και τα βιντεοκλίπ του. To 2000 o Μέριλιν Μάνσον διασκεύασε το τραγούδι «Sick City» του δολοφόνου, ενώ το 2012 ο τελευταίος έγραψε γράμμα μέσα από τη φυλακή απευθυνόμενος στον τραγουδιστή. Δυσκολευόμαστε πολύ να το κατανοήσουμε ή να το μεταφράσουμε, αλλά, για να πάρετε μια ιδέα, η πιο κατανοητή φράση του κειμένου είναι η εξής: «Τα φαντάσματα χορευτές σφάζουν μαζί και εσύ είσαι ακριβώς μέσα στον τάφο μου»...

Στο άλμπουμ του 1993 «The Spaghetti Incident» οι Guns N' Roses συμπεριέλαβαν μια διασκευή του τραγουδιού του Τσαρλς Μάνσον «Look At Your Game, Girl» ύστερα από απαίτηση του Άξλ Ρόουζ και παρά τις αντιρρήσεις των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος, που αρνήθηκαν να το ηχογραφήσουν. Τελικά η εκδοχή του δίσκου περιλαμβάνει μόνο τον Ρόουζ, τον κιμπορντίστα Ντίζι Ριντ και έναν κιθαρίστα εκτός συγκροτήματος. Το μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούσε στον Μάνσον δόθηκε στην οικογένεια ενός από τα θύματά του, του Βόιτσεκ Φρικόφσκι.

Μέχρι και οι Beach Boys έχουν διασκευάσει Τσαρλς Μάνσον, αλλάζοντας ωστόσο τον τίτλο και τους στίχους του τραγουδιού. Το «Cease To Exist» του Μάνσον έγινε «Never Learn Not To Love» από τους Beach Boys.