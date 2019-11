ΠΑΣΟΚ με 45,82%, Τόλμη και Γοητεία, βάτα και Μινιόν: Όσα αποθεώσαμε στα '80s και κοντεύουμε να ξεχάσουμε

STORIES

Αφίσες του Ρομπ Λόου, ναι εκείνου του γαλανομάτη για τον οποίο έλιωναν όλες οι έφηβες και τερμάτισε άδοξα την καριέρα λόγω ενός sex tape με ανήλικη, του Εμίλιο Έστεβεζ (ποιος τον θυμάται), της Sandra (αυτή κι αν την ξεχάσαμε κι ας λιώσαμε να χορεύουμε το In the hit of the night) και του Σταμάτη Γαρδέλη, στόλιζαν τα εφηβικά κοριτσίστικα δωμάτια τη δεκαετία του 80.

Όλες βγαλμένες από τη Μανίνα και την Κατερίνα, τα δυο περιοδικά στα οποία ξοδέψαμε το χαρτζιλίκι μας τη δεκαετία του 80.

Τα αγόρια αγόραζαν Μπλεκ και ίσως «Αγόρι» και κολλούσαν στα δωμάτιά τους αφίσες με τον Παναθηναϊκό επί Σαραβάκου, το Σιλβέστερ Σταλόνε, τον David Hasselhoff ως Michael Knight και την Ελένη Φιλίνη.