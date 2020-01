STORIES

Ο θρύλος του μπάσκετ, Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του, Τζιάνα (Τζίτζι) σκοτώθηκαν σε πτώση ελικοπτέρου στους λόφους του Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Ο Κόμπι Μπράιαντ και η Τζιάνα κατευθύνονταν με το ελικόπτερο στις εγκαταστάσεις της Mamba Sports Academy, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος το 2016, όπου η Τζιάνα έδωσε τον τελευταίο της αγώνα.

Η Τζιάνα Μπράιαντ είχε κληρονομήσει την αγάπη του πατέρα της για το μπάσκετ. Το λάτρευε και έπαιζε στην ακαδημία του πατέρας της, ο οποίος δεν ήταν απλός θεατής αλλά της έδινε και συμβουλές, χωρίς να έχει επισήμως το ρόλο του προπονητή.

Το ταλέντο της Τζιάνα ήταν μεγάλο και αρκετοί θεωρούσαν πως θα έκανε τεράστια καριέρα στο γυναικείο μπάσκετ.

«Το καλύτερο είναι όταν βγαίνουμε έξω και με πλησιάζουν φαν, ενώ στέκεται δίπλα μου. (σ.σ. η Τζίτζι). Αρχίζουν να μου λένε “πρέπει να κάνεις γιο, πρέπει εσύ και η Bανέσα να κάνετε ένα αγόρι για να συνεχίσει την παράδοση, να αναλάβει την κληρονομιά σου’”. Και τότε εκείνη απαντά “Ωπα, αφήστε το πάνω μου, το ‘χω’”. Κι εγώ της λέω “ναι, έχεις δίκιο, όντως το ‘χεις”» είχε πει ο Κόμπι Μπράιαντ για την Τζιάνα σε συνέντευξή του στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live το 2018.

#KobeBryant talking about his daughter Gianna’s love for the game of basketball with @jimmykimmel is the most heartbreaking thing I have seen in a long long time pic.twitter.com/NnNFG99WLs — Nick Fineman (@The_FineMan) January 26, 2020

Δεν ήταν λίγες οι φορές που συνόδευε τον πατέρα της στο Staples Center για να παρακολουθήσουν μαζί τους αγώνες, δίπλα από το παρκέ.

The last video Vanessa Bryant posted of Kobe Bryant’s daughter Gigi was her coming to hoop in heels after a dance she had her dads mamba mentality 💔 @SONTHoops #RIPMamba | #MambaOut pic.twitter.com/jed42jr5O8 — George Jarjour (@gjarjour) January 27, 2020

Ο Μπράιαντ είχε δηλώσει πρόσφατα πως βλέπει αγώνες μπάσκετ κάθε βράδυ παρέα με την Τζιάνα.

«Το αστείο της υπόθεσης είναι πως πριν αποφασίσει η Τζίτζι να ασχοληθεί με το μπάσκετ έβλεπα αγώνες πολύ σπάνια. Τώρα όμως που παίζει μπάσκετ βλέπω κάθε βράδυ», είχε δηλώσει.

«Διασκεδάζω πολύ γιατί βλέπω το παιχνίδι μέσα από τα δικά της μάτια. Δεν έβλεπα τον αγώνα εγώ ο αθλητής, ο παίκτης. Το βλέπει η Τζιάνα και αυτό είναι πολύ ωραίο», ανέφερε.