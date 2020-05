Διάρκειας 1,5 λεπτού το βίντεο μας ταξιδεύει στην Αθήνα του σήμερα και του χθες.

Σε όλα τα εμβληματικά αρχαία μνημεία, στην Πλάκα για να αγοράσει όποιος θέλει τα αναμνηστικά του, στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου κανείς μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά του Παρθενώνα αλλά και στις γεύσεις της ελληνικής κουζίνας, στα υπέροχα ξενοδοχεία, τη νυχτερινή ζωή, τον Λυκαβηττό με την υπέροχη θέα της Αθήνας.

Το βίντεο καταλήγει με την προτροπή: «Ανακαλύψτε την Αθήνα».

A glimpse of the ancient wonders 🇬🇷🏛️

Athens is open to holidaymakers from June 15th 👏 pic.twitter.com/2S6K3CUmCc

— Ryanair (@Ryanair) May 26, 2020