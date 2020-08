Σύμφωνα με το flashnews.gr το «υπερπλοίο» των ΗΠΑ έφτασε το πρωί στον κόλπο της Σούδας και κατέπλευσε στον ναύσταθμο Κρήτης και έδεσε στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι με τη βοήθεια τριών ρυμουλκών.

Το πλοίο αναχώρησε από τη Νάπολη τη Δευτέρα.

Πρόκειται για ένα πλοίο που μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες, ενώ δεν αποκλείεται να προγραμματιστούν και ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Its crew consists of #USNavy #Sailors , @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe ! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

Το πλοίο πήρε το όνομα του για να τιμήσει τον ηρωικό πεζοναύτη Hershel “Woody” Williams, ο οποίος διακρίθηκε στη μάχη της Ίβο Τζίμα και είχε παρασημοφορηθεί με το χρυσό μετάλλιο ανδρείας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν.

Το πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού καλοσώρισε στην Ελλάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην χώρα, Τζέφρι Πάιατ.

Welcome to Greece and ⁦@NSA_SoudaBay⁩ #USSHershelWoodyWilliams - the newest addition to the ⁦@USNavyEurope⁩ presence in the strategically dynamic Eastern Mediterranean region https://t.co/vODLcb2fdg

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 18, 2020