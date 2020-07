ΔΙΕΘΝΗ

Η Μέρι Τραμπ ετοιμάζεται να εκδόσει το βιβλίο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» στο οποίο σύμφωνα με το Politico, υποστηρίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα η συγγραφέας αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και τα εννέα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ναρκισσιστής, πάσχει από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, εξαρτημένη διαταραχή προσωπικότητας, έχει μαθησιακά προβλήματα και δεν μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες, καθώς επίσης και διαταραχές στον ύπνο του.

Υποστηρίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κακές σχέσεις με τη μητέρα του και γι αυτό στράφηκε στον πατέρα του όταν ήταν παιδί, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για γονιός.

Η Μέρι Τραμπ είναι η κόρη του μεγαλύτερου αδερφού του προέδρου των ΗΠΑ, του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ενός πιλότου της πολιτικής αεροπορίας που ήταν αλκοολικός και πέθανε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 42 ετών.

Η ίδια είναι κλινική ψυχολόγος με διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο Adelphi University της Νέας Υόρκης.

O νεότερος αδερφός του προέδρου Τραμπ, ο Ρόμπερτ Τραμπ, προσπαθεί να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Υπερβολικά πολύ και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου) ενώ αντίγραφα του βιβλίου έχουν διανεμηθεί στα ΜΜΕ.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναγράφεται: «Σήμερα, ο Ντόναλντ είναι όπως ήταν στα τρία του χρόνια: ανίκανος να μεγαλώσει, να μάθει ή να εξελιχθεί, ανίκανος να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, τις αντιδράσεις του ή να λάβει και να συνθέσει πληροφορίες».

Στο βιβλίο της η Τραμπ αναφέρει ότι ο διάσημος θείος της Ντόναλντ πλήρωσε κάποιον για να κάνει το τεστ (SAT) το οποίο τελικά του άνοιξε τον δρόμο για το Wharton, ένα πανεπιστήμιο που έχει χαρακτηρίσει «το καλύτερο σχολείο στον κόσμο».

Σύμφωνα με την συγγραφέα, η αδερφή του Αμερικανού προέδρου, Μαριάν, τον αποκάλεσε «κλόουν» μόλις έμαθε ότι θα κατέβαινε υποψήφιος.

Όπως υποστηρίζει στο βιβλίο της, σε γεύμα που είχε με την Μαριάν της είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανήθικος και εκμεταλλεύτηκε το όνομα του πατέρα της για πολιτικούς σκοπούς. «Είναι αμάρτημα αυτό που κάνει, ο Φρεντι Τραμπ ήταν το αστέρι της οικογένειας», υποστήριξε η Μαριάν.

Eπίσης η Μαριάν είχε τηλεφωνήσει στον Λευκό Οίκο και είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πριν την συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2018 να μείνει μακριά από τον Ντένις Ρόντμαν και να μην μπει στο Twitter.

Η Μέρι Τραμπ ισχυρίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει ελάχιστα την σύζυγο του γιου του Έρικ, Λάρα και αντιδρούσε έντονα και με υποτιμητικά σχόλια κατά των γυναικών που δεν ήθελαν να βγουν ραντεβού μαζί του. Μάλιστα είχε κάνει και σεξιστικό σχόλιο για την ίδια με αποτέλεσμα η σύζυγός του να τον χτυπήσει στο μπράτσο.

Η συγγραφέας ισχυρίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ με την αδερφή του, Ελίζαμπεθ, προτίμησαν να πάνε σινεμά τη μέρα που ο πατέρας της πέθανε στο νοσοκομείο.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster μετέθεσε τη Δευτέρα, την ημερομηνία έκδοσης για την επόμενη Τρίτη.

Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το βιβλίο είναι γεμάτο «από ψευτιές και αυτό είναι όλο».

Η Σάρα Μάθιους, μία άλλη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Η Μέρι Τραμπ και ο εκδότης του βιβλίου της, μπορεί να ισχυρίζονται ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον, αλλά το βιβλίο αυτό, είναι ξεκάθαρα για το οικονομικό συμφέρον της συγγραφέως. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο για περισσότερο από τρία χρόνια και εργάζεται για το καλό του αμερικανικού λαού – γιατί βγήκε να μιλήσει τώρα».