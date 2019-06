Ένας μικρός διαστημικός βράχος συνετρίβη στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, «γεννώντας» ένα καινούριο εντυπωσιακό κρατήρα στην επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη», με διάμετρο 15 με 16 μέτρων.

Συγκεκριμένα, το διαπλανητικό αυτό γεγονός φαίνεται σε όλο του το μεγαλείο στη νέα φωτογραφία που δημοσίευσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) κι ελήφθη από το διαστημικό τροχιακό όχημα Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Το διαστημόπλοιο φωτογραφίζει τον πλανήτη Άρη εδώ και 13 χρόνια, χρησιμοποιώντας υψηλής ευκρίνειας κάμερες, στο πλαίσιο του διαστημικού πειράματος «HiRISE».

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA

— Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) 12 Ιουνίου 2019