«Πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένου του email. Η πρώτη προτεραιότητά μας αυτήν τη στιγμή είναι να διορθώσουμε το πρόβλημα, ανακοινώνει η Yahoo Customer Care, η υπηρεσία πελατών της εταιρείας, σε μήνυμά της στο Twitter.

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience.

— Yahoo Customer Care (@YahooCare) September 5, 2019