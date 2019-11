Από τώρα και στο εξής, οι χρήστες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα domain name σε πλήρη ελληνική γραφή, σημειώνοντας μια σημαντική εξέλιξη από τότε που ξεκίνησε η επέκταση του κυριλλικού τον Ιούνιο του 2016.

Welcome to “.ευ”!🇪🇺🇬🇷

Users can now create a .eu web domain in full Greek script, making it available in every alphabet used in the EU.

This gives a greater choice of domain names while promoting multilingualism and diversity.

More → https://t.co/xBNfPVYLDK pic.twitter.com/tHWT1Maeua

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 13, 2019