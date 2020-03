Σύμφωνα με τον τον Independent, όπως και το Business Insider, χιλιάδες συνδρομητές του Netflix σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Πάνω από 1.600 χρήστες της streaming πλατφόρμας βομβάρδισαν το Twitter με παράπονα αναφέροντας πως δεν μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους τόσο από το site όσο και από την εφαρμογή.

Αρκετοί μάλιστα χρήστες έκαναν λόγο ότι κατά την προσπάθειά τους να συνδεθούν έρχονται αντιμέτωποι με το μήνυμα σφάλματος «Error NSES-500» το οποίο αφορά τη σύνδεση στο διαδίκτυο δεν επιτρέπει στην συσκευή να συνδεθεί με την Netflix υπηρεσία.

Σε ανάρτηση χρήστη στο Twitter το Netflix απάντησε ότι έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα και πως ήδη γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να διορθωθεί το σφάλμα το συντομότερο.

Thank you for letting us know. We are currently looking into this situation and working towards a fix. *KW

— Netflix CS (@Netflixhelps) March 25, 2020