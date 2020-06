Η Sony αποκάλυψε το design της νέας κονσόλας, που κέρδισε τις εντυπώσεις με τον ασπρόμαυρο χρωματισμό και το μπλε φωτισμό.

Ακριβώς όπως το Xbox Series X, το PS5 μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια και το επάνω μέρος της κονσόλας φαίνεται να περιλαμβάνει αεραγωγούς για απαγωγή θερμότητας, με θύρες USB-A και USB-C στο μπροστινό μέρος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κονσόλα της επόμενης γενιάς, θα χρησιμοποιεί αποθήκευση SSD, η οποία θα έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει στοιχεία 100 φορές γρηγορότερα από το Playstation 4.

Κι αν αναρωτιέστε για την τιμή ή την ημερομηνία της κυκλοφορίας του PS5... παραμένουν άγνωστα καθώς η Sony δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά.

