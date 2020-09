Με μία ανάρτηση στο Twiiter, η Microsoft επισημοποίησε τη νέα γενιά της κονσόλας της, το «Xbox Series S», το οποίο όπως επισημαίνει έχει «εμφάνιση επόμενης γενιάς» και είναι «το μικρότερο Xbox» που έχει υπάρξει ποτέ.

Μάλιστα ανακοίνωσε και την τιμή του η οποία θα ανέρχεται σε 299 λίρες.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

