Το Twitter έκανε γνωστό ότι θα θέσει, πλέον, σε λειτουργία διεθνώς ένα εργαλείο, το Fleets, το οποίο «εξαφανίζει» αυτόματα τα μηνύματα (tweets) μετά από μία ημέρα, κατά το πρότυπο των «ιστοριών» του Snapchat και του Instagram, αλλά και των ανάλογων δυνατοτήτων σε WhatsApp, LinkedIn και Pinterest.

Το Fleets μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, που όλα θα έχουν 24ωρη ζωή. Η νέα λειτουργία θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες παγκοσμίως σε όλες τις συσκευές Android και iPhone.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020