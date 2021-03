Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης, με έδρα την Καλιφόρνια, επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές για τη λειτουργία undo send, αφότου μια αναλύτρια, η Τζέιν Μάντσουμ Γουόνγκ, αποκάλυψε την εν λόγω πληροφορία στο Twitter.

Η ίδια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η συγκεκριμένη λειτουργία. Μια μπλε μπάρα θα μπορούσε να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αποστολής του tweet, δίνοντας λίγα δευτερόλεπτα στον χρήστη να «ακυρώσει» το μήνυμά του, προτού εξαντληθεί το χρονόμετρο.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021