Η Huawei ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα σειρά ναυαρχίδων της, την Huawei P50 Series, αλλά ήδη έχουμε εικόνα του πως θα μοιάζει η συσκευή μέσω διαρροής. Το γνωστό account @OnLeaks (που έχει κριθεί πολλάκις αξιόπιστο) έφερε στο φως της δημοσιότητας την εικόνα του νέου smartphone της Huawei στην πιο εξελιγμένη έκδοσή του. Η συσκευή θα βασίζεται εξολοκλήρου στο νέο λειτουργικό της εταιρείας, το Harmony OS, αφήνοντας για πάντα πίσω του το κομμάτι του Android.

Η επίσημη αποκάλυψη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του μήνα και εκεί θα μάθουμε τα πάντα. Όμως μέχρι τότε, έχουμε ιδέα το πως θα μοιάζει. Η οθόνη της συσκευής έχει διαγώνιο 6.6 ιντσών, φέρει σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων από κάτω της, ενώ κυρτώνει στις άκρες. Η selfie camera θα προσφέρεται μέσω punch-hole στο επάνω μέρος, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν δύο πλαίσια που κρύβουν από κάτω τους τους φακούς που θα χρησιμοποιεί το μοντέλο.

And the usual 360° spinning look at the #HuaweiP50Pro! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️exclusive 👉🏻 https://t.co/UxpKYHZZBQ pic.twitter.com/k8VVH450o8

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 11, 2021