VIRAL

Από τη δεκαετία του ’90 που πρωτοεμφανίστηκε στις τηλεοπτικές οθόνες ως παλαιστής του κατς ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον είχε μια εκπληκτική εξέλιξη, φτάνοντας μέχρι τις σελίδες του περιοδικού Forbes ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ.

Βέβαια μαζί με τη φήμη δεν έρχονται μόνο τα πλούτη, αλλά και τα memes! Και ο The Rock διαθέτει και σε αυτόν τον τομέα μια αξιοζήλευτη καριέρα, όπως μας υπενθυμίζει το Mashable.

1. Το meme της ομοιοκαταληξίας

Εδώ οι καλοί χρήστες του Internet αποφάσισαν να φοτοσοπάρουν το πρόσωπο του The Rock πάνω σε οτιδήποτε άλλο έχει ομόηχη κατάληξη. Έτσι έχουμε τον Ντουέιν The Dock Τζόνσον, τον Ντουέιν The Croc Τζόνσον και πάει λέγοντας.

2. Το meme της εξέλιξης.

Το αρχικό meme της εξέλιξης του The Rock είναι μόνο τρεις εικόνες – στάδια.

The Rock ha ha ha ha pic.twitter.com/Ab0v6fFAM1 — Then Vs. Now (@StarsThenVsNow) August 12, 2017

Αλλά μία πιο ενδελεχής μελέτη αποκάλυψε ότι ο The Rock είχε ξεκινήσει σαν βότσαλο το 1989, ενώ αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα καταλήξει να γίνει πλανήτης!

3. Το meme της «μπανάνας»

Αν νομίζετε ότι η μόδα των 80s ήταν κάπως… ιδιαίτερη, τα 90s δεν πήγαιναν και πολύ πίσω. Μας το θύμισε ο ίδιος ο The Rock ποστάροντας μια φωτογραφία του από εκείνη την εποχή με μαύρο ζιβάγκο, αλυσίδα, και τσαντάκι μέσης – τη γνωστή και μη εξαιρετέα «μπανάνα».

Εννοείται ότι έγινε χαμός και ο κόσμος άρχισε να ντύνεται και να ποζάρει ακριβώς με το ίδιο στυλ.

Nailed it.....gotta have a tissue to protect the turtleneck. @TheRock pic.twitter.com/kjhKihREIE — Lisa (@lisa46234) September 17, 2018

When your son wears a black turtleneck sweater, jeans and a fanny pack to school, in 90 degree weather, to look like @TheRock #SchoolSpirit pic.twitter.com/2d0tAA20zv — Monica Sterling (@MonicaL1974) September 21, 2018

4. Το meme της οδήγησης

Το 2009 ο The Rock είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία της Disney «Καταδίωξη στο βουνό των μαγισσών», όπου υποδυόταν έναν οδηγό της Μαφίας που βρήκε δύο παιδιά στο ταξί του και έμπλεξε σε μια «περιπέτεια για όλη την οικογένεια».

Η παραπάνω σκηνή γέννησε πολλά memes, χάρη στην έκφραση του πρωταγωνιστή.

5. To meme «Focus!»

Τα βίντεο γυμναστικής του The Rock είναι επικά, και παρακολουθώντας τα προσέχεις ότι του αρέσει να επαναλαμβάνει τη λέξη «Focus» (συγκεντρώσου).

Πολύς κόσμος εμπνεύστηκε από την προτροπή «Focus» και γεννήθηκαν memes σαν αυτά.

It’s Arm Day I got @TheRock in the back of my head working out & yelling at me to “FOCUS!” like pic.twitter.com/Y33Npr2WzW — Kyle: (@Swavey_KayBe) November 14, 2017

Whenever I get sidetracked I hear @TheRock from that one video of him yelling at someone to focus & i snap back on track pic.twitter.com/28t7Ol6QqA — Superfluous_Villain (@Rocko_Maino) November 17, 2017

6. Το meme με τα μανικετόκουμπα

Τα τελευταία χρόνια ο The Rock είχε βρει νέα αγαπημένη πόζα: να φτιάχνει τα μανικετόκουμπά του.

Όπως και με τη «μπανάνα», δεν άργησε να βρει μιμητές.

@TheRock The Rock cuff pose along with the eyebrow raising. Wedding night. #TheRock pic.twitter.com/59m527Fb19 — Zalman Migirov (@ZMigirov) March 15, 2016

#TBT to Oaks this year when I needed to take a moment to pose like @TheRock and check my cuffs pic.twitter.com/vdTW5RNTHU — Chris Bartley (@cmBart87) August 4, 2016

Μέχρι που ο The Rock το πήρε χαμπάρι και ορκίστηκε να μην ξαναποζάρει έτσι.

7. Το meme με τον βράχο

Μία παλιά φωτογραφία του The Rock όπου κρατάει στην αγκαλιά του έναν βράχο, έγινε θέμα μιας Photoshop Battle στο Reddit και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Δείτε την αρχική φωτογραφία:

Και τι σκαρφίστηκαν οι φοτοσοπάδες: