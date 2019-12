VIRAL

Δεν υπάρχει ιερό, δεν υπάρχει όσιο, υπάρχουν μόνο likes, shares, retweets κλπ. Ρίξτε μια ματιά σε 10 φάτνες που απασχόλησαν το Ίντερνετ με την τέχνη τους, την πρόκλησή τους ή την πλάκα τους, όπως τις επέλεξε το Mashable.

1. Μπάτε σκύλοι αλέστε, ή αλλιώς μια φάτνη γεμάτη αξιολάτρευτα σκυλιά διαφόρων μεγεθών.

Nativity play rehearsal at W2RHQ. 🎄🐶🎄🐶 pic.twitter.com/SXG090QIDI — Wags to Riches Pet Services (@to_wags) 19 Δεκεμβρίου 2017

2. Οι γάτες, από την άλλη, κάνουν ό,τι θέλουν. Αν θέλουν να διώξουν τον Ιησού και να κάτσουν στη θέση του, θα το κάνουν.

"The funniest moment." Photo of cat curled up in neighborhood Nativity scene is an internet hit. https://t.co/QbHjYpd8d3 pic.twitter.com/NHxCVifq5c — ABC News (@ABC) 8 Δεκεμβρίου 2017

3. Η φάτνη με τα κουτάκια Coca-Cola, εδώ στην ισπανική της εκδοχή.

Coke nativity wins for best subversion of gimmicky can design pic.twitter.com/igZbMFCEvH — Angela Wheeler (@Sololackey) 7 Δεκεμβρίου 2014

4. Η κρεατο-φάτνη με τις κρεατο-φιγούρες, σε βίντεο για να εκτιμήσετε τον κόπο των δημιουργών της.

5. Η σχολική φάτνη όπου δύο κοριτσάκια τσακώνονται για την κούκλα-Χριστό.

6. Η χιπστερο-φάτνη, με μάγους πάνω σε Segway να φέρνουν πακέτα Amazon, και τον Ιωσήφ και τη Μαρία να βγάζουν σέλφι.

7. Μια φάτνη από 40 και βάλε κιλά τυρί...

8. Μια φάτνη με πολιτικό μήνυμα: Ο Ιωσήφ, η Μαρία και ο Ιησούς μέσα σε κλουβί, ως διαμαρτυρία για τη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

9. Η αυστηρώς ακατάλληλη φάτνη, φτιαγμένη από δονητές. Το ισπανικό sex shop που την έβαλε στη βιτρίνα του, δεν την έβγαλε καθαρή...

10. H φάτνη με τους δύο Ιωσήφ, που περνάει το δικό της μήνυμα.